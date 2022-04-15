Російські війська захопили в Луганській області ще два села та стягують реактивну артилерію під Лисичанськ - відео

Відучора в Луганській області села Лоскутівка та Рай-Олександрівка, від яких до Лисичанська менш ніж 5 кілометрів, окуповані ворогом, – про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Українські військові продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю прохідної «Азоту». Російська армія «вивільняє» Сєвєродонецьк від життя та робочих місць.

Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста.

На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали.

«За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів», – поінформував Сергій Гайдай.

Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (8 будинків), Гірському (8), Золотому (9).

Російські загарбники продовжують штурмові дії з метою встановлення контролю над Сиротиним та готуються до форсування річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти веде наступ у напрямках Золотого та Вовчоярівки. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ.

Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.

Також, як повідомив Валерій Снегирьов, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", російські загарбники стягують в район Сєвєродонецька сучасні системи ППО.

Зокрема, йдеться про зафіксовану місцевими джерелами "Права Справа" передислокацію окупантами в район бойових дій зенітно-ракетного комплексу С-300В4.