Росія захопила Лисичанськ та Білогорівку

Майже вся територія Луганської області, за виключенням декількох сіл, захоплена російськими окупантами.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, українська армія відступила із Лисичанська.

За його словами, на тих територіях Луганської області, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% житлових будинків.

Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську, додає очільник Луганщини: «Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла».

Також Гайдай втішається думкою, що росіяни не відновлять водо- та газопостачання та можуть лише частково забезпечити міста електроенергією.

Згідно з офіційною інформацією у Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, ще 10 тисяч – в Лисичанську. Всі ці люди відмовилися від евакуації та залишилися в своїх домівках чекати на росіян чи ще з якихось причин.