В Луганській області російські загарбники ведуть бої в Лисичанську

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, в Луганській області російські загарбники штурмують Лисичанськ - останнє місто підконтрольне Україні.

За його словами росіянам вдалося захопити частину лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ). Також місцеві жителі повідомляють що російські групи знаходяться в районі вугільного кар'єру біля району ГПЗ.

«Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м», – зазначив Сергій Гайдай.

Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

В одній із лікарень Дніпра, додав начальник обласної військової адміністрації, 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.