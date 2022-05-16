Резніков нарахував в Луганській області 11 тисяч знищених росіян

Російські окупанти під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області втратили до 11 тисяч людей.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу на платформі Atlantic Council у вівторок, 19 липня.

Він розповів, що, за неофіційними оцінками російських окупантів, близько 10-11 тисяч росіян було вбито в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Серед них понад 2 тисячі — з так званої «армії» псевдореспубліки «ЛНР», близько 8-9 тисяч — зі збройних сил Росії. Понад 20 тисяч окупантів було поранено, понад одна третина з них дістали серйозні поранення з ампутаціями.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович казав, що росіяни під час наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк втратили близько 7 тисяч солдатів.