Російські окупанти примусово вивезли з Луганської області  13 тисяч осіб за добу: частину відправили в СІЗО.

За останню добу на територію росії з окупованих територій Луганської області було фактично депортовано приблизно 13 тисяч місцевих мешканців.

Йдеться про примусовий характер депортації. Варто зауважити, що певному відсотку депортованих вдалося повернутися до своїх домівок, або виїхати в інші країни розселення. За різними оцінками, кількість тих, кому вдалося вирватися з "братніх обіймів" країни-окупанта - 2000 - 2500 осіб.

Тих мешканців окупованих територій України, які залишилися на території рф направили у табори тимчасового розміщення.

Після процедури перевірки і так званої "фільтрації" депортовані мають самостійно шукати роботу та місце постійного проживання. Варто зауважити, що багато з тих хто залишився в рф розраховували на надання постійного житла та працевлаштування.

Нагадаю, що за повідомленнями уряду, станом на травень 2022 року з України депортовано 1 млн 200 тисяч українців. Людей примусово вивозять зі сходу країни: Маріуполя, Луганщини, Донеччини, Волновахи, Ізюма.

В свою чергу британська розвідка заявила, що рф готує примусову депортацію місцевого населення з Сєвєродонецька на окуповані території.

Так з 14 червня офіційні особи країни-окупанта та підтримувані ними представники квазіутворень "ЛНР" заявляють, що вони намагаються створити "гуманітарні коридори", щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сєвєродонецька.

Зокрема, зазначається, що як раніше в Сирії, так і в Україні, Росія має прецедент використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізму для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення.

Звернень щодо депортації з окупованої Херсонщини та півдня Запорізької області не було, однак потенційно це примусове вивезення українців можливе й у цих регіонах. Є поодинокі випадки вивезення людей з Київщини та Чернігівщини разом з відходом російської армії.

Таких людей знайшли у слідчому ізоляторі. Є випадок, коли сімейна пара змогла звільнитися на території Білорусі. Про полонених ніхто не піклувався відповідно до міжнародних законів.

Загалом з початку повномасштабної війни росіяни визнали депортацію 1 936 911 українців. Серед них 307 423 дитини.

Д. Снєгирьов