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Мер Москви докотився до співробітництва з Луганськом та ватажками терористів

3-06-2022, 19:51 citynews.net.ua | Напечатать

Не виключено що під виглядом «подарунків з Москви» луганські школи та лікарні отримають медичне та шкільне обладнання з окупованих територій Луганської області.

Мер Москви Сергій Собянін прибув до окупованого російськими військами Луганська, щоб підписати угоду про «співпрацю» з ватажками місцевих терористів.

Джерело: російське прокремлівське видання «Інтерфакс»

В Луганську Собянін провів зустріч із ватажком луганських терористів «ЛНР» Леонідом Пасічником і так званим «мером» міста Пілавовим.

Із Пілавовим мєр Москви підписав «декларацію» про встановлення між Москвою та Луганськом «побратимських» зв’язків.

Також він зустрівся з «прем'єром ЛНР» Сергієм Козловим та підписав з терористом «угоду» про «торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво».

«Тут у Луганську перебуває близько 1500 працівників різних підрозділів комплексу міського господарства Москви. Близько 500 одиниць техніки. Починаємо монтаж асфальтобетонного заводу, завезення техніки, матеріалів, тож конкретна робота вже розпочалася» — заявив Собянін.

«Місто Москва надасть гуманітарну допомогу у сприянні відновленню соціальної, інженерної інфраструктури двох міст — Луганська та Донецька… Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя».

Не виключено що під виглядом «подарунків з Москви» луганські школи та лікарні отримають медичне та шкільне обладнання з окупованих територій Луганської області.

Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі яку російські терористи знищували впродовж 8 років окупації.

Також російські війська грабують школи та лікарні на захоплених територіях Луганської області та вивозять медичне та шкільне обладнання.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ Собянин

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