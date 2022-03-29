На Луганщині окупанти обмежують пересування автотранспортом для цивільних: шукають партизанів?

В окупованих районах Луганської області так званий «уряд ЛНР» посилює контроль за рухом автотранспорту: нові обмеження ймовірно спричинені активізацією місцевого руху спротиву.

Так зване «міністерство інфраструктури та транспорту ЛНР» за вказівкою ватажка квазіреспубліки Леоніда Пасічника внесло зміни до порядку оформлення автостанціями Луганщини квитків на проїзд автобусними маршрутами.

Так, згідно з вказівкою ватажка «ЛНР» Пасічника було прийнято рішення про внесення змін до наказу так званого «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» від 06 травня 2022 року № 189-ОД, що встановлює нові правила реалізації автостанціями квитків на проїзд в автобусах. Зокрема, виключається вимога про оформлення автостанціями квитків на проїзд приміськими та міжміськими автобусними маршрутами із зазначенням персональних даних пасажира. Реалізація квитків для приміського та міжміського сполучення в касах автостанцій буде здійснюватися у звичайному порядку.

Разом із тим, квитки для проїзду «міжнародними» (між «лнр» та «днр») автобусними маршрутами з 9 червня 2022 року автостанції планують оформлювати виключно на підставі документа, що посвідчує особу пасажира (паспорт/паспортний документ, що посвідчує особу фізичної особи, яка проживає на території «республіки», свідоцтво про народження).

Посилення контролю з боку окупаційної адміністрації за пересуванням цивільного населення окупованих районів Луганщини спричинене двома факторами.

Перший — активізація місцевого руху опору. Як повідомлялося раніше, представниками руху спротиву Луганщини неодноразово фіксувались і передавались ЗСУ та українським спеціальним службам координати базування особового складу й важкої бронетехніки росіян. Днями, завдяки наданій місцевими джерелами ГІ «Права Справа» інформації та зусиллям українських захисників, були знищені понтонні переправи в районі с. Білогорівка і с. Серебрянка, та артилерійські батареї противника Д-30, які «кошмарили» житлові квартали міст, підконтрольних ЗСУ.

Другий — на території окупованих районів Луганської і Донецької областей триває примусова мобілізація місцевих мешканців до лав незаконних збройних формувань. За наявною інформацією, на Луганщині росіяни планують призвати до 60 тисяч чоловіків. Однак через низький рівень мотивації «призовників» і їхнє небажання воювати в якості «гарматного м’яса», план мобілізації опинився під загрозою провалення. Відтак, за інформацією аналітичного відділу ГІ «Права Справа», у середині травня кремль змушений був відрядити до Луганська спеціальну комісію для перевірки стану бойової готовності військ рф.

Таким чином, введення обов’язкового зазначення персональних даних пасажирів автобусних рейсів може мати на меті виявлення як представників руху спротиву, так і «дезертирів» та «уклоністів».

Нагадаю, окупанти також заявили про наміри відновити пряме залізничне сполучення між підконтрольними їм територіями Донецької й Луганської областей та анексованим Кримом через так званий «сухопутний коридор».

Такі дії мають на меті не лише пришвидшену «інтеграцію» захоплених територій до рф, але й покращення економічної та військової логістики окупаційних військ.

Д. Снєгирьов