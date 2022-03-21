З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, місто прийняло таке рішення у зв’язку з тим, що в Київ повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. Для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів метро в Київі здійснюється:

на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк». Відновила роботу станція метро «Кловська».

Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він працює з 6:00 до 22:30.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

КП «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;

на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;

на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.