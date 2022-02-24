Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

Куди звертатися мешканцям Київа. якже терміново потрібна їжа та ліки?

В умовах комендантської години та масового скуповування товарів з прилавків могло статись так, що ваша провізія вже закінчились і це є цілком нормально. Не переживайте і звертайтесь до наступних центрів соціального обслуговування.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

м. Київ, вул. М. Котельникова, 32/11

044-450-91-66

Територіальний центр соціального обслуговування Оболонського району

м. Київ, вул. Озерна, 18-а.

Телефон:

044-489-9175

044-428-00-77

Крім того, за дорученням голови району, якщо ви хочете допомогти їжею або навпаки вам критично потрібна допомога, звертайтесь до пана Ігоря за номером: 067 378 0410.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району.

м. Київ, вул. Вербицького, 9-І.

Телефон: 563-99-80;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району.

м. Київ, вул. Льва Толстого, 25/2.

Заступник директора: Т.в.о. Рубан Оксана Василівна.

Телефон/факс: 235-00-40,

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району у м. Києві.

м. Київ, вул. Курнатовського, 7-А.

512-00-35

Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району.

м. Київ, вул. Будищанська, 4.

Телефон: 533-48-53;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району.

м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-А.

Телефон/факс: 285-23-59;

Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району у м. Києві.

м. Київ, вул. Братська, 15/9.

Телефон/факс: 425-05-12;

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району у м. Києві.

м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б.

Телефон: 405-92-67;

Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району.

м. Київ, бул. І. Лепсе, 83-А.

Телефон/факс 497-73-27;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району № 1.

м. Київ, вул. Котовського, 33.

Телефон: 467-00-14

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району № 2.

м. Київ, вул. В.Василевської, 11-А.

Телефон: 236-50-56.

Пам'ятайте, разом ми сила!

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