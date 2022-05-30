На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасівСегодня, 08:48
Як повідомляє ОК «Південь», захисники України нанесли два удари по позиціях загарбників поблизу Брускінського – це зупинило висування росіян для проведення контратаки в напрямку Білогірки.
За добу у південних областях України ЗСУ знищили:
- 36 росіян.
- Три танки.
- Три гаубиці «Мста-Б».
- Радіолокаційну станцію «Зоопарк-1».
- Чотири одиниці броньованої техніки.
- Сім одиниць автомобільної техніки.
- Чотири склади боєприпасів у Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах.