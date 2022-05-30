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На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

Сегодня, 08:48 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомляє ОК «Південь», захисники України нанесли два удари по позиціях загарбників поблизу Брускінського – це зупинило висування росіян для проведення контратаки в напрямку Білогірки.

За добу у південних областях України ЗСУ знищили:

  • 36 росіян.
  • Три танки.
  • Три гаубиці «Мста-Б».
  • Радіолокаційну станцію «Зоопарк-1».
  • Чотири одиниці броньованої техніки.
  • Сім одиниць автомобільної техніки.
  • Чотири склади боєприпасів у Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах.

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