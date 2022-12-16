Воєнні злочини РФ: Російська ракета вбила в Дніпрі 35 людей, доля ще 35 - невідома

Оновлено 16.01.2023

Станом на 7 ранку 16 січня під завалами житлового будинку в Дніпрі знайдено тіла 35 загиблих мешканців. Доля ще 35 - залишається невідомою.

Рятувальна операція триває майже 40 годин, з-під завалів дістали ще кількох жертв. Наразі відомо про 35 загиблих, серед них – двоє дітей.

39 людей врятовано, 75 – поранено, серед них 14 дітей. Невідома доля ще 35 людей, пошуки під завалами продовжуються.

14 січня 2022 року, під час ракетної атаки по Україні з боку російських загарбників балістична ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок в Дніпрі.

За даними речника Повітряних сил Юрій Ігната, росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

В Україні на жаль немає засобів боротьби з ракетами такого типу.

Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту.

За інформацією на 11 ранку вже знайдено тіла 21 загиблого, з них 1 - дитина. Також невідома доля 35 людей.

Голова облради Микола Лукашук повідомив, що поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей. Доля 35 людей поки невідома.

Сьогодні в Дніпрі продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці трагедій. Щоб не нашкодити залишками будівлі більшість завалів розбирають руками.

Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.