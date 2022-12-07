В Україні повітряна тривога - убогі загарбники вирішили зіпсувати Новий рік

В Україні повітряна тривога - убогі загарбники вирішили зіпсувати Новий рікВчера, 12:49
В Україні 31 грудня з 12:30 оголошена повітряна тривога. Наразі зафіксовані пуски ракет з російських літаків.
Наразі на мапі повітряних тривог Україні про небезпеку попередили мешканців східних, південних та північних областей.
О 13:00 до них додалися центральні області України - Київська, Житомирська, Вінницька та Черкаська.
Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.
Сьогодні вночі росіяни вже атакували Україну в Чернігівській та Донецькій областях.
В Чернігівській області російська ракета Іскандер поцілила у військове містечко, обійшлося без жертв.
В Донецькій області помешкання поліції було уражене ракетою С-300. Поранення отримав черговий поліціянт.