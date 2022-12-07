В Україні повітряна тривога - убогі загарбники вирішили зіпсувати Новий рік

В Україні 31 грудня з 12:30 оголошена повітряна тривога. Наразі зафіксовані пуски ракет з російських літаків.

Наразі на мапі повітряних тривог Україні про небезпеку попередили мешканців східних, південних та північних областей.

О 13:00 до них додалися центральні області України - Київська, Житомирська, Вінницька та Черкаська.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Сьогодні вночі росіяни вже атакували Україну в Чернігівській та Донецькій областях.

В Чернігівській області російська ракета Іскандер поцілила у військове містечко, обійшлося без жертв.

В Донецькій області помешкання поліції було уражене ракетою С-300. Поранення отримав черговий поліціянт.