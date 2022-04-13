Лідери Франції, Італії та Німеччини прибули в Україну: Зброя, продовольча безпека та підтримка України на шляху в ЄС

Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну зі спільною поїздкою, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Також сьогодні лідери європейських країн відвідали Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

Планується що сьогодні президент в Києві обговорять питання продовольчої безпеки, постачання зброї та підтримку України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.

"Важливо, коли глави урядів трьох великих країн, які брали участь у створенні Європейської економічної спільноти, їдуть до Києва та демонструють свою підтримку Україні та громадянам України у цій особливій військовій ситуації", – сказав Шольц.

Підтримка продовжуватиметься доти, доки це необхідно для боротьби України.

"Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо, фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про зброю, буде продовжено", – додав канцлер.

Також президент Франції Макрон заявив, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.

До того ж з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.

Станом на 10:55 майже у всіх регіонах України, окрім Закарпатської, Чернівецької, Донецької областей, а також окупованої Херсонщини та Криму, повітряна тривога через ракетну небезпеку.