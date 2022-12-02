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Росія випустила 120 ракет по різних областях України - вибухи в Києві, Харкові, Львові та Одесі

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Повітряну тривогу оголосили вранці у четвер, 29 грудня, в усіх областях, крім західних. Згодом сигнали тривоги пролунали по всій Україні.

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних, але згодом додалися й вони. 

За словами Подоляка над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.

Київ

О 08:20 в Києві пролунали два вибухи. За словами Київської міської військової адміністрації у столиці працює ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про "кілька вибухів у столиці". Він попередив, що в місті можуть бути перебої зі світлом, закликав зарядити телефони і зробити запас води.

Поки відомо уламок ракети влучив у приватний житловий будинок на Осокорках. 

О 09:37 в КМВА повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

Одеса

В Одесі працювало ППО, але внаслідок атаки у місті зникло світло і вода. За попередніми даними уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок в селі Степове Одеської області. Наслідки уточнюються.

Львів

Львів на 90 відсотків залишився без світла - про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", – написав він.

Очільник міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують. 

"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", – зазначив Садовий.

Харків

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" – йдеться в повідомленні.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів, по яких об’єктах є влучання та чи є постраждалі уточнюється.

Попередньо, є «прильоти» 4 ракет по Харкову — в Немишлянському та Основ'янському районах, повідомив очільник ОВА Синєгубов. Під прицілом — критична інфраструктура.


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