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Росія від ранку випустила по Україні 75 ракет, з них 41 знищили ППО

10-10-2022, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

Росія від ранку випустила по Україні 75 ракет, з них 41 знищили ППО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

На Одещині та Київщині збили ракети, на Сумщині – проблеми зі світлом

Сили ППО збили три ракети та п’ять дронів-камікадзе в Одеській області. Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота, повідомив очільник ОВА Максим Марченко.

Над Бучанською громадою, що на Київщині, збили 6 ракет. 2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка, ще 4 – поблизу сіл Синяк та Гаврилівка. Залишки ракет впали у лісі. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

В усіх районах Сумщини є перебої зі світлом. Подекуди, через це – проблеми з водопостачанням. У Конотопі дві ракети влучити в об’єкт інфраструктури, є поранення, зазначив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.


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