Воєнні злочини Росії: Ракети поцілили в офісний центр у Вінниці, 20 загиблих та десятки поранених людей

14 липня 2022 року російська армія здійснила черговий воєнний злочин в Україні - ракети влучили у медичний центр та парковку офісного центра у Вінниці. В результаті загинуло 20 мирних громадян, у тому числі й немовля.

Як повідомили у ДСНС, о 10:45 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де вогнем знищено 25 автомобілів.

Російські злочинні пропагандисти вже встигли повідомити про те, що ціллю ракет була військова частина. Ми публікуємо фото куди насправді влучила російська зброя.

Мета Росії не змінюється вже сотні років - знищити всіх українців, але ми впевнені - незабаром керівництво терористичної держави під назвою РФ повторить долю кожного нацистського злочинця засудженого в Нюрнберзі та Гаазі. Так самой будуть засуджені й російські пропагандисти, що радіють вбивствам мирних українців.