В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

Сьогодні російська армія завдала удару по цивільних об'єктах в Україні.

Внаслідок удару по центру Києва загинули 8 осіб, ще 24 отримали поранення. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено, повідомив радник міністра МВС Ростислав Смірнов.

У столиці – кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що одна з ракет влучила близько Центрального залізничного вокзалу Києва – розбиті вікна, легкі пошкодження, поранених немає.