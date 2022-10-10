В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені10-10-2022, 10:55
Сьогодні російська армія завдала удару по цивільних об'єктах в Україні.
Внаслідок удару по центру Києва загинули 8 осіб, ще 24 отримали поранення. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено, повідомив радник міністра МВС Ростислав Смірнов.
October 10, 2022
У столиці – кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що одна з ракет влучила близько Центрального залізничного вокзалу Києва – розбиті вікна, легкі пошкодження, поранених немає.