Наслідки обстрілу Києва: Університет, дитячій майданчик та палаючі автівки

Дитячій майданчик, університет, парк у центрі Києва - саме так виглядають цілі в українських містах, які обрав новий російський командувач для помсти за керченський міст.

Саме по цивільній інфраструктурі завдали удару російські вояки в українських містах. Це можна вкласти в речення. яке було знайдене після деокупації в одному з українських містечок "Кто дал право вам так хорошо жить?".

Саме нормальне життя в Україні й намагається зруйнувати скажений російський диктатор та його раби, що не можуть пробачити українцям їх гідність та волю.

Сьогодні загинули та отримали поранення мирні українці, але наш дух не зломити ракетами та бомбами.

Україна під ракетним обстрілом. Що відомо станом на зараз

Внаслідок удару по центру Києва загинули 8 осіб, ще 24 отримали поранення. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено, повідомив радник міністра МВС Ростислав Смірнов.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що одна з ракет влучила близько Центрального залізничного вокзалу Києва – розбиті вікна, легкі пошкодження, поранених немає.