В Україні 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу

Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених росією українських громадян. Ще 3,4 млн грн надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону.

Як повідомили в прес-службі Мінреінтеграції, зокрема, 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії росії.

Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується рф.

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з полону окупантів.