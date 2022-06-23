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В Україні 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу

Вчера, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених росією українських громадян. Ще 3,4 млн грн надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону.

Як повідомили в прес-службі Мінреінтеграції, зокрема, 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії росії.

Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується рф.

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з полону окупантів.


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В Україні 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу

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