Куди звертатися переселенцям з Луганської області по допомогу

З 24 лютого 2022 року з Луганської області виїхали сотні тисяч людей. Всі ці люди рятувалися від російської окупації та обстрілів.

Завдяки волонтерам та приймаючим громадам всі вони отримали дах на головою та забезпечені їжею. Також всі переселенці отримують виплати від України.

Але треба пам'ятати, що люди. обравши життя в вільній Україні покинули все своє майно - в прямому сенсі вони потребують всього від виделок до одягу.

Заради забезпечення можливості існувати, в найбільших містах України створюються гуманітарні хаби, звернувшись до яких переселенці можуть отримати допомогу.

Луганською обласною військовою адміністрацією проводиться анкетування жителів регіону, які внаслідок дій російського агресора покинули свої домівки, перемістилися на територію, підконтрольну Уряду України, та набули статус внутрішньо переміщених осіб.

Форма за посиланням заповнюється лише однією повнолітньою особою однієї родини: Форма для допомоги .

Хаби для переселенців з Луганської області:

У Дніпрі працює центр надання допомоги переселенцям з Лисичанська за адресою проспект Дмитра Яворницького, 81 (правий берег). Робота центру організована за принципом «Єдиного офісу», у діяльності якого братимуть участь представники різних структур.

Працівники центру надання допомоги для початку з’ясовують потреби громадян за допомоги телефонів «гарячих ліній» та опитують відвідувачів.

Жителі Лисичанська можуть отримати там гуманітарну допомогу.

Також поновлюється надання окремих видів адміністративних та державних електронних послуг, первинної правової допомоги, надається допомога у розв'язання соціальних питань та пов’язаних із медичним обслуговуванням.

Крім того, у закладі громадяни можуть скористатися комп'ютером із доступом до Інтернету.

Контактні телефони:

+38 095-655-86-06,

+38 095-655-86-08.

Зв’язатися зі співробітниками центру також можна по е-mail: adminposluga@ukr.net.

Куди звертатися переселенцям з Кремінної:

Кремінською міською військовою адміністрацією проводиться анкетування жителів громади, які внаслідок дій російського агресора покинули свої домівки, перемістилися на територію, підконтрольну Уряду України, набули статус внутрішньо переміщених осіб, втратили власне житло та потребують поліпшення житлових умов.

Також для мешканців Кремінної працюють хаби в місті Рівне за адресами м. Рівне, вул. Фабрична, 20 та вул. Хліборобів, 29

Переселенці з Кремінної можуть звернутися з потребами в житлі – додано відповідну електронну форму - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9SFGWQMKJohR4KrHCr4zp8FoHr1FzrgkR6-G7uxPMfdJQhA/viewform

Також гуманітарні хаби для мешканців Луганської області працюють в інших містах України:

Сєвєродонецька та Рубіжанська громади:

м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 27 К

Лисичанська громада

м. Дніпро, проспект Яворницького, 81

Гірська громада

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8

м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35

с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, вул. Шевченка, 32

м. Полтава, вул. Алмазна, 6/11

Попаснянська громада

м. Бахмут, вул. Оборони, 18

м. Новомосковськ, вул. Митягіна, 21 а

м. Дніпро, вул. Привокзальна, 1

Мережа хабів буде розширюватися, центри з‘являться в багатьох містах, де нині проживає найбільша кількість луганських ВПО