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Відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» звільнена з російського полону

Вчера, 21:34 citynews.net.ua | Напечатать

Відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» звільнена з російського полону — про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 червня 2022 року.

«Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 114-го дня протистояння окупантам» — заявив Зеленський в відео, яке опубліковано на офіційному каналі Президента України.

Юлія Паєвська — відома українська волонтерка та парамедик. За кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Юлія Паєвська поїхала до села Бердянське неподалік Маріуполя — там розташована база добровольчого евакуаційного відділення «Ангели Тайри». Вона рятувала українських військових, мирних жителів та навіть російських окупантів.

16 березня стало відомо, що Юлія потрапила до російського полону.


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Відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» звільнена з російського полону

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