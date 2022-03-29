Президент Зеленський відвідав Лисичанськ

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

Днем раніше російські загарбники обстріляли в Лисичанську останню пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів. Також в місті виникла пожежа площею 1000 квадратних метрів, яку вдалося ліквідувати рятівникам.