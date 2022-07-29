Окуповані росією міста Луганської області живуть без світла, води та газу

Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети, – про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами», – зауважив Сергій Гайдай.

Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення рф. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати.

«Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєвєродонецьком. Так, в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту. Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы», – наголосив Сергій Гайдай.

Він також розповів, як можна в Сєвєродонецьку отримати кілька літрів технічної води.

«У кожному населеному пункті, доки ми їх контролювали, після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної. Адресно доставляли по декілька десятків тонн на день. У кожен двір, на кожну вулицю, де дозволяла безпекова ситуація. Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит», – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.