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Воєнний злочин РФ: Росія обстріляла ракетами гуманітарну колону в Запоріжжі, десятки загиблих

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

30 вересня 2022 року армія Росії завдала удару по гуманітарній колонні в Запоріжжі на виїзді із міста. Люди стояли в черзі, щоб забрати родичів із тимчасово окупованих територій чи відвезти допомогу. 

Як повідомив голова Запорізської обласної військової адміністрації Олександр Старух, удару було завдано ракетами по околиці міста. На місці прильотів працюють профільні служби.

Станом на 09:28 ранку 30 вересня російський ракетний удар убив у Запоріжжі щонайменше 23 людей, ще 28 поранені.

«Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Усі цивільні люди, наші земляки. Горіть у пеклі, прокляті рашисти», — написав чиновник.

За словами очільника Луганської ОДА, на 30 вересня звідти планувався виїзд 34 автівок із жителями Луганської області. Чи є вони серед загиблих та поранених поки невідомо.



Теги: Воєнний злочин РФ Военные преступления РФ

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