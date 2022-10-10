» » Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?

Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?

10-10-2022, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 10 жовтня, російська армія здійснила терористичний обстріл українських міст по всій Україні.

Про ситуацію у Львові розповів мер Андрій Садовий.

За його словами зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце.

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

«Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники», – повідомив Садовий.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:02

Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстрації

10-10-2022, 11:08

Росія від ранку випустила по Україні 75 ракет, з них 41 знищили ППО

10-10-2022, 11:06

Російська армія завдала удару по Харкову - перебої з електрикою та не працює метро

10-10-2022, 10:35

Наслідки обстрілу Києва: Університет, дитячій майданчик та палаючі автівки

10-10-2022, 09:47

Росія влаштувала терор: Ракетні обстріли по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Львову, Тернополю, Харкову, Рівному

9-10-2022, 13:03

Воєнний злочин Росії: Вояки РФ нанесли авіаудар по житловому будинку в Запоріжжі - 12 загиблих

1-10-2022, 14:29

Офіційно: В Донецькій області ВСУ оточили російське угруповання та увійшли в Лиман

30-09-2022, 18:48

Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО

30-09-2022, 17:11

Путін оголосив мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей громадянами РФ

30-09-2022, 09:59

Воєнний злочин РФ: Росія обстріляла ракетами гуманітарну колону в Запоріжжі, десятки загиблих

29-09-2022, 15:03

В Україні до 10 років ув’язнення засуджено заступника командира підрозділу російських окупаційних військ

29-09-2022, 15:01

В Україні завершено Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій 

Новости Украины:

10-10-2022, 10:55

В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

10-10-2022, 10:42

Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?

28-09-2022, 11:29

На Волині скоротили комендантську годину

26-08-2022, 15:10

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

15-08-2022, 14:18

СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 10:18

Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

9-08-2022, 13:28

Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

29-07-2022, 08:48

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

30-06-2022, 11:16

КТ органов грудной клетки в Киеве: стандарты, ход процедуры, результаты

29-06-2022, 12:09

Покупка велосипеда: что нужно учитывать

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 