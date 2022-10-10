Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?

Сьогодні, 10 жовтня, російська армія здійснила терористичний обстріл українських міст по всій Україні.

Про ситуацію у Львові розповів мер Андрій Садовий.

За його словами зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце.

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

«Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники», – повідомив Садовий.