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Укрпошта призупиняє роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізської областей

Сегодня, 07:32 citynews.net.ua | Напечатать

Укрпошта призупиняє роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізської областей - як отримати пенсії та виплати.

Відділення і співробітники не працюватимуть через загрозу життю та можливі пограбування з боку окупантів, повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.

Російська армія і бойовики «лднр» не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем.  

Ми повернемося після деокупації, у тому числі, в Крим, Донецьку і Луганську області.

Смілянський зауважив, що Укрпошта до вчорашнього дня виплачувала сотні тисяч пенсій, зокрема, в Запорізькій області, а до цього в Херсоні.


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