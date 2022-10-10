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Росія влаштувала терор: Ракетні обстріли по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Львову, Тернополю, Харкову, Рівному

10-10-2022, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

У понеділок, 10 жовтня, вранці по всій материковій частині України оголошено повітряну тривогу. Російські ракети були випущені по всім великим містам України.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Росія від ранку випустила по Україні 75 ракет, з них 41 знищили ППО. 

Київ

У центрі Києва пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.

Як повідомив Володимир Кличко, кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі міста. Всі служби слідують на місця. Є травмовані та загиблі на різних точках ударів.

Станом на 9:15 чутно вибухи лунають у різних районах міста.

Поки відомо, що ракети влучили по цивільній інфраструктурі та перехрестю вулиць.

Внаслідок удару по центру Києва загинули 8 осіб, ще 24 отримали поранення. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено, повідомив радник міністра МВС Ростислав Смірнов.

Дніпро

У місті та області триває повітряна тривога. Мер Міста Борис Філатов просить городян не виходити з укриттів

Запоріжжя

У результаті нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали.

Львів

У Львові повідомляють про вибухи в різних частинах міста. У деяких районах міста зникло світло. Також місцеві мешканці повідомляють про перебої з мобільним зв'язком.

Хмельницький

У Хмельницькій області було чути вибухи. Голова обласної адміністрації закликав людей залишатися в укриттях. Працює ППО. 

У місті Хмельницький зникло електропостачання.

Харків

За словами місцевих жителів було чутно щонайменше 7 вибухів. В деяких районах відсутні вода та світло.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, у Харкові російські окупанти вразили об’єкт енергетичної інфраструктури, Попередньо - три удари. Електропостачання відновлюють.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ

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