» » В Луганську чутно вибухи та російська ППО намагається щось збити

В Луганську чутно вибухи та російська ППО намагається щось збити

Вчера, 23:49 citynews.net.ua | Напечатать

В окупованому російськими військами Луганську місцеві жителі повідомляють про вибухи та постріли з ППО. 

Наразі відомо мінімум про шість потужних вибухів в різних частинах міста, зокрема в центральному Ленінському районі, та в районі східних кварталів.

На відео можна побачити як ракети російських військ намагаються перехопити невідомі цілі, але марно - видно відблиски вибухів на землі.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:49

В Луганську чутно вибухи та російська ППО намагається щось збити

7-07-2022, 12:43

Прорив росіян на Луганщині не несподіванка, контрнаступ ЗСУ – питання часу та зброї

7-07-2022, 10:51

Як мешканцям окупованих територій Луганської області вступити до українського вишу

7-07-2022, 10:45

Російські мародери грабують домівки в Сєверодонецьку та Лисичанську

6-07-2022, 15:20

«Всього» через 8 років роботи на російських бойовиків у Луганську СБУ почала підозрювати Леонарда Свидовскова

6-07-2022, 10:28

Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганської області після деокупації

4-07-2022, 11:08

Як відновити паспорт громадянина України під час війни

4-07-2022, 11:04

Росія захопила Лисичанськ та Білогорівку

1-07-2022, 11:56

В Луганській області російські загарбники ведуть бої в Лисичанську

29-06-2022, 13:14

Легендарна Рубіжанська панчішна мануфактура відновлює виробництво у Львові

29-06-2022, 13:11

Олексій Середа із Сєвєродонецька посів четверте місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках з вишки

28-06-2022, 14:45

Росіяни знищують українську культуру в окупованій Луганській області

Новости Украины:

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

30-06-2022, 11:16

КТ органов грудной клетки в Киеве: стандарты, ход процедуры, результаты

29-06-2022, 12:09

Покупка велосипеда: что нужно учитывать

28-06-2022, 12:26

Картини, написані душею: киянка, чиї руки через жахливе ДТП функціонують на 30%, створює олійні шедеври

27-06-2022, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді

21-06-2022, 16:43

Перший суперник «Динамо» у новому сезоні Ліги чемпіонів уже відомий

13-06-2022, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

13-06-2022, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 