В Луганську чутно вибухи та російська ППО намагається щось збити

В окупованому російськими військами Луганську місцеві жителі повідомляють про вибухи та постріли з ППО.

Наразі відомо мінімум про шість потужних вибухів в різних частинах міста, зокрема в центральному Ленінському районі, та в районі східних кварталів.

#Luhansk (occupied): Maybe just Russian air defences are having fun to keep the locals on alert pic.twitter.com/BsxQMShpqc

#Luhansk (occupied): Russian air defences are trying to shoot something down but it looks like in vain - the glow of explosions on the ground can be seen pic.twitter.com/GHkMPlMJGt