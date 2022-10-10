Російська армія завдала удару по Харкову - перебої з електрикою та не працює метро

Сьогодні, 10 жовтня, російська армія завдала терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Під ракетними обстрілами всі великі міста.

У Харкові також лунають вибухи.

Як повідомив голова ОВА Синєгубов, російські ракети завдають ударів по Харкову, жителів просять перебувати в укриттях.

За словами місцевих жителів було чутно щонайменше 7 вибухів. В деяких районах відсутні вода та світло.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, у Харкові російські окупанти вразили об’єкт енергетичної інфраструктури, Попередньо - три удари. Електропостачання відновлюють.

Метро Харкова тимчасово не перевозить пасажирів та працює як бомбосховище.