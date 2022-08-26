Українська армія знов вдарила ракетами по мостах в Херсоні

26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.

За даними російських пропагандистів, над Херсоном прозвучало близько 10 залпів ППО.

Водночас в анонімних херсонських пабліках почали публікувати фото і відео нового удару по Антонівському мосту.

Також сьогодні були повідомлення щодо вибухів у Каховці та Чаплинці; жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.