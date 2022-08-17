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В Лисичанську вибухом знищено близько сотні російських військових - Відео

17-08-2022, 10:05 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вибух в окупованому Лисичанську, де, за його словами, загинуло до сотні російських військових.

Про це він повідомим на своїй сторінці у Фейсбук.

«У Лисичанську сьогодні була «бавовна». Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не «вагнерівці», це вже регулярна армія РФ».

За словами Гайдая, йдеться про російських солдат із 2-го армійського корпусу.

Незважаючи на всі зусилля ворога створити сприятливі умови для посилення наступу на окремих напрямках, українські війська продовжують порушувати логістичне забезпечення противник.

«Ви бачите, що в окупованих містах та селах Луганщини все частіше трапляються неприємні для росіян несподіванки. Приклади останніх днів – Лисичанськ та Попасна, а також події у населених пунктах, захоплених ще у 2014 році. Завдяки нашим артилеристам та людям, яким за декілька місяців набрид «руський мир», вдалося порушити наступальні плани рашистів і значно зменшити кількість обстрілів», – наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації.

Так, за минулу ніч противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири мінометні, завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових із танків, двічі застосовував авіацію.

Атаки росіян відбиті за сімома напрямками. За одним – наразі бої ще точаться.


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