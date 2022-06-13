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Українська армія вдарила по 6 складах зі зброєю та мосту в Херсонській області

Вчера, 07:38 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні вночі українські ракети знищили 6 складів із російською зброєю в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, та спалили техніку, яку окупанти навезли для ремонту Антонівського мосту.

Прилетіло окупантам у Скадовську, Чорнобаївці, Олешках та в Новій Каховці - попередньо ГЕС, де знаходиться ще один міст.

У рашистських пабліках пишуть, що до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, а також "пастки" для його захисту від українських ракет - це щоб два рази не вставати.

В окупованому Мелітополі також чути вибухи - за попередніми даними прилетіло по аеродрому та колишньому заводу РЕФМА.


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