Українська армія вдарила по 6 складах зі зброєю та мосту в Херсонській області

Сьогодні вночі українські ракети знищили 6 складів із російською зброєю в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, та спалили техніку, яку окупанти навезли для ремонту Антонівського мосту.

Прилетіло окупантам у Скадовську, Чорнобаївці, Олешках та в Новій Каховці - попередньо ГЕС, де знаходиться ще один міст.

У рашистських пабліках пишуть, що до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, а також "пастки" для його захисту від українських ракет - це щоб два рази не вставати.

За даними мера Мелітополя, HIMARS завдали нищівних ударів по окупантах в ніч на 8 серпня pic.twitter.com/wZK85z4xew — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 8, 2022

В окупованому Мелітополі також чути вибухи - за попередніми даними прилетіло по аеродрому та колишньому заводу РЕФМА.