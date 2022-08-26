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В окупованій Кадіївці (колишній Стаханів) знищили близько 200 російських десантників

26-08-2022, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області українські бійці знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі «Донбас» що в окупованій Кадіївці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу росіян, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ».

Гайдай зазначив, що окупанти базувалися в готелі з 2014 року.

 

Росіяни також підтвердили цю інформацію та стверджують, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет з HIMARS.


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