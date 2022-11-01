Росія вночі атакувала Київ іранськими дронами - всі збиті українською ППО

У середу вранці після оголошеної повітряної тривоги українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Загалом повітряна тривога у Києві тривала понад три години. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих шахедів.

Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі у Шевченківському районі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали.

Також у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 11 "Шахедів". О 8:55 стало відомо про 13 збитих ворожих БПЛА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ зазнав дві хвилі атаки "Шахедів".