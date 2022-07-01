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В Луганській області ВСУ знищили базу російських окупантів та звільнили 3 населених пункта

Вчера, 19:51 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні вночі українська артилерія знищила склад російських окупантів в Зорянську.
Як повідомили місцеві жителі, в районі автобази горіла заправка, а також було чутно звуки детонації боєкомплектів.

Крім того, сьогодні ЗСУ звільнили Кармазинівку, М'ясожарівку та Невське Луганської області, а також Новосадове Донецької області.
Всі ці села знаходяться на кордоні між Луганською, Харківською та Донецькою областями.

Як повідомив голова Луганської ОДА, українські служби не можуть поки зайти у звільнені населені пункти, бо російські загарбники обстрілюють житлові райони.

"Укрзалізниця" довозитиме гуманітарні вантажі до Харківщини, після чого поки що доставлятимемо допомогу автівками.

Також, за його словами в ОДА поки чекають дозволу від військових для відновлення переправ та критичної інфраструктури. Після закріплення та просування вперед військових, українські служби повернуться на звільнені території.

Упродовж поточної доби Сили оборони України відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське.


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