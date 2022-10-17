» » Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула

Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула

17-10-2022, 12:13 citynews.net.ua | Напечатать

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.

Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Вже з нього врятовані 18 людей.

Як повідомив Володимир Кличко, з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами.

  

Рятувальники працюють над наслідками атаки дронів-камікадзе. Всі відповідальні служби ведуть роботу в посиленому режимі.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:20

Судитимуть громадянина рф, який охороняв ексватажка так званої «лнр» Плотницького

Вчера, 16:17

Укрпошта разом з МОМ розпочали видачу разової фінансової допомоги на деокупованих територіях Донецької області

17-10-2022, 12:34

Українська ППО сьогодні ліквідувала 11 дронів-камікадзе «Shahed-136»

17-10-2022, 12:15

У Сумах відкривають гуманітарний штаб для переселенців з Луганської області

17-10-2022, 12:13

Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула

17-10-2022, 12:08

ДБР підозрює зрадника-ексмера Святогірська ще й у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів

12-10-2022, 11:02

Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстрації

10-10-2022, 11:08

Росія від ранку випустила по Україні 75 ракет, з них 41 знищили ППО

10-10-2022, 11:06

Російська армія завдала удару по Харкову - перебої з електрикою та не працює метро

10-10-2022, 10:35

Наслідки обстрілу Києва: Університет, дитячій майданчик та палаючі автівки

10-10-2022, 09:47

Росія влаштувала терор: Ракетні обстріли по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Львову, Тернополю, Харкову, Рівному

9-10-2022, 13:03

Воєнний злочин Росії: Вояки РФ нанесли авіаудар по житловому будинку в Запоріжжі - 12 загиблих

Новости Украины:

18-10-2022, 11:52

Внаслідок обстрілу Житомір залишився без води та електрики

17-10-2022, 12:24

В Миколаїві внаслідок обстрілу з цистерн витікло 7500 тонн соняшникової олії

10-10-2022, 10:55

В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

10-10-2022, 10:42

Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?

28-09-2022, 11:29

На Волині скоротили комендантську годину

26-08-2022, 15:10

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

15-08-2022, 14:18

СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 10:18

Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

9-08-2022, 13:28

Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

29-07-2022, 08:48

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 