Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула

Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула17-10-2022, 12:13
Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.
Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Вже з нього врятовані 18 людей.
Як повідомив Володимир Кличко, з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами.
Рятувальники працюють над наслідками атаки дронів-камікадзе. Всі відповідальні служби ведуть роботу в посиленому режимі.