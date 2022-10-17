Росія атакувала дронами житловий будинок в Київі - одна людина загинула

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.

Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Вже з нього врятовані 18 людей.

Як повідомив Володимир Кличко, з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами.

Рятувальники працюють над наслідками атаки дронів-камікадзе. Всі відповідальні служби ведуть роботу в посиленому режимі.