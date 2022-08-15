Ракетний удар по Києву: Затримуються пасажирські поїзди, 350 тисяч мешканців без світла та води

31 жовтня в результаті росыйських ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Крім того, у деяких районах немає також і водопостачання.

Енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання після пошкодження рф енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир киян.

У столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Крім того, як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», внаслідок ракетних ударів по Києву частина залізниці знеструмлена. Компанія вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками.

«У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух», — йдеться в повідомленні.

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд № 81/82 Київ — Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів: № 712 Київ — Краматорськ; № 732 Київ — Дніпро. 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.