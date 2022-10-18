Внаслідок обстрілу Житомір залишився без води та електрики

18 жовтня у Житомирі після прильотів російських ракет по енергетичній інфраструктурі немає ані електрики, ані води. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Ранок в Україні почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці! Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень дамо згодом", – написав він.

За попередніми даними, зафіксовано два прильоти ракет в об'єкт енергозабезпечення. На місці удару працюють рятувальники.

Трохи згодом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що станом на 10:40 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла.

"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв та постраждалих немає", - написав він.