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У звільнені громади Харківщини вже везуть гуманітарну допомогу

13-09-2022, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

Після блискавичного звільнення Харківської області з під російської окупації Україна відразу направила гуманітарну допомогу мешканцям цих громад.

Дефіциту продовольства для населення на деокупованих територіях немає, запевнив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. В першу чергу, такі продуктові набори необхідні, бо в багатьох громадах немає газу та електрики. 

До Балаклійської громади відправили понад 42 тонни продуктів і більш ніж 5 тисяч літрів напоїв. Чкаловська громада отримала майже 2,5 тонни продуктів.

Крім цього, на звільнених територіях вже триває робота з розмінуванн, відновлюється робота місцевих органів влади та тривае ремонт газо- та електромереж.


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