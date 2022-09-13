У звільнені громади Харківщини вже везуть гуманітарну допомогу

Після блискавичного звільнення Харківської області з під російської окупації Україна відразу направила гуманітарну допомогу мешканцям цих громад.

Дефіциту продовольства для населення на деокупованих територіях немає, запевнив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. В першу чергу, такі продуктові набори необхідні, бо в багатьох громадах немає газу та електрики.

До Балаклійської громади відправили понад 42 тонни продуктів і більш ніж 5 тисяч літрів напоїв. Чкаловська громада отримала майже 2,5 тонни продуктів.

Крім цього, на звільнених територіях вже триває робота з розмінуванн, відновлюється робота місцевих органів влади та тривае ремонт газо- та електромереж.