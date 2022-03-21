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В Україні ціни на газ та тепло для населення під час війни підвищуватись не будуть

Сегодня, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

Вартість газу та теплоенергії для населення мають залишитись без змін щонайменше на період війни, заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій, мерами міст, представниками НАК «Нафтогаз» та Уряду.

За його словами, наразі вже проробляються варіанти компенсації дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів.

Підприємствам теплокомуненерго цю різницю має відшкодувати держава.

Узгоджені механізми мають увійти до окремого законопроєкту, який буде запропоновано на розгляд Верховній Раді.
«Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни», - додав заступник керівника ОП.


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