Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

Другий тиждень поспіль жителі Одеської області, біженці, що були змушені осісти в нішому регіоні через війну, відчувають на собі турботу волонтерів міжнародного благодійного фонду «Ми з України». Організація співпрацює з багатьма координаційними структурами територіальних громад, волонтерськими штабами та надає адресну гуманітарну допомогу всім хто ії потребує. Значну частину ресурсів «Ми з України» направляє збройним силам та територіальній обороні, зрештою, наразі це не головна мета цього благодійного фонду.

«Безумовно, ми намагаємось максимально задовольнити заявки від сил оборони та військових, але в країні достатньо організацій що роблять це вже професійно. Ми зосередились на домозі самим незахищеним – біженцям, людям з обмеженною рухомістю, похилого віку, багатодітним сім’ям.», — розповідає президент Фонду «Ми з України» Ірина Яроцька.

«Ми довго шукали партнерів, які б допомогли нам у здійсненні гуманітарних міссій наших волонтерів. І першим відгукнувся Фонд Марії Луїзи де Морено (Німеччина)», — зазначає Ірина Яроцька.

Марія Луїза Піраквіве Корредор, колумбійська викладачка зі ступенем бакалавра іспанської філології та з міжнародного права. Вона співачка, філантроп і лідер християнської церкви з у всьому світі, співзасновником якої є Церква Божого служіння Ісуса. Крім того, вона, з 2000 року є засновницею та президентом некомерційної організації Міжнародного фонду Марії Луїзи де Морено, що пропонує широкий спектр послуг соціальної допомоги всім хто ії потребує. Організація працює у всьому світі, не залежно від географії надаючи гуманітарну допомогу усюди де виникає криза.

Марія де Морено широко відома як сестра Марія Луїза , вона отримала три почесних звання доктора наук, Ордена демократії Симона Болівара, нагороджена Палатою представників Колумбії . Вона веде церковні служби в Інтернеті, які транслюються в прямому ефірі на YouTube з понад 300 000 переглядів відео, а її проповіді дублюються 12 мовами.

«Днями ми прийняли від Фонду «Марії Луїзи де Морено перший гуманітарний вантаж для постраждалих жителів Одещини та вимушених переселенців. Це – понад 12 тонн різних товарів першої необхідності, медикаментів, продуктів харчування, туристичного устаткування, яке зручно використовувати біженцям для вирішення першочергових побутових проблем. Не скажу що це було легко: доставка, розмитнення та складування – це не просте завдання. Але ми з ним впорались, зрештою, для того ми й заснували благодійний фонд «Ми з України»,-говорить президент організації Ірина Яроцька. «Волонтери у нашому Фонді — це небайдужі мешканці громад Одеської області, ті, хто готові на все, щоб допомагати нашим співгромадянам, які через війну зазнали скрутної ситуації. Отже, Фонд «Ми з України» працює в прямому сенсі 24 години 7 днів на тиждень», — каже вона.

Наш кореспондент супроводжував першу гуманітарну операцію, отже, в ході зустрічі вантажу на кордоні, президент Фонду «Ми з України Ірина Яроцька висловила щиру вдячність представникам доброчинної організації Фонду Марії Луїзи де Морено.

Серед волонтерів – сільській голова Кароліно-Бугазу Андрій Апанасенко. Він каже – нагальні потреби громади вимагають від представників місцевого самоврядування не чекати, коли їм запропонують сторонню підтримку, а самим наполегливо шукати можливості забезпечення громадян всім необхідним у важкі часи війни.

Розвантажити, відсортувати та систематизувати гуманітарну допомогу — справа дуже відповідальна. Адже потрібно не лише порахувати та узагальнити а ще й співвіднести товари, які надійшли із заявками волонтерських центрів. Гуманітарних штабів, просто жителів області та переселенців, що врятувались на Одещині з інших областей країни, які вже зазнали лиха війни. У цій нелегкій справі жодні робочі руки не є зайвими, наш кореспондент також долучився до цієї справи.

Та, щойно всі 12 тонн вантажу розмістили на складі, як Благодійний фонд «Ми з України», вже наступним ранком, почав видавати його громадам Одещини. Першою гуманітарну допомогу отримала Кароліно-Бугазька сільська територіальна громада.

Жителі громади та майже 200 переселенців, які вртувались від війни в Кароліно-Бугазі та Затоці вже почали отримувати допомогу від БФ «Ми з України».

Ірина Яроцька каже, що, до Благодійного Фонду «Ми з України» постійно звертаються представники інших територіальних громад Одеської області, волонтерських центрів, гуманітарних штабів та навіть військових частин.

Щож, ми впевненні – сьогодні Міжнародний фонд «Ми з України» робить дуже серь’озну й потрібну справу. Вішукуючи партнерів серед світових гуманітарних організацій, гуманітарні янголи Одещини сьогодні дають людям, які щодня відчувають тиск воєнного лиха, втрачають домівки, близьких та знайомих, надію на завтра, впевненість, що вони не самі. Що разом Україна переможе. Сьогодні фонд вже направляє допомогу до інших регіонів країни. Туди, де ії сьогодні найбільше потребують. Біженці, інваліди, багатодітні родини та, звичайно ж, військові. Але про це — в наступному нашому матеріалі про роботу Фонду.

Максим Королько