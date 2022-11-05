Росія випустила по Українї 60 ракет - вибухи над Київом, Харківом та Дніпром

Росія випустила по Українї 60 ракет - вибухи над Київом, Харківом та ДніпромВчера, 09:42
Російські війська можуть випустити по території України близько 60 ракет та очікується другий залп. Ціллю нехтуючей міжнародним правом армії країни-агресора, стали українські об'єкти енергопостачання та теплогенерації.
Сили ППО України вже почали почали збивати російські ракети типу «Калібр».
В Київській області спрацювала ППО, а на Харківщині окупанти атакували інфраструктурні об‘єкти. Голова ОВА Харківщини Синєгубов уточнив, що росіяни завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі.
За інформацією мера Києва Віталія Кличко, вибухи пролунали в Дніпровськом та Деснянськом районах столиці.
Як повідомляє Суспільне, вибухи також пролунали в Запоріжжі та повторно – у Кривому Розі на Дніпропетровщині.