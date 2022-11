Ракетна атака російських військ: 6 загиблих та більш ніж 30 поранених цивільних українців

Сьогодні, 23 листопада 2022 року російська армія здійснила ще один воєнний злочин - літаки ВС РФ завдали удари по цивільних об'єктах в Україні.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Масований ракетний удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

На фото - наслідки ракетного удару по Вишгороду. Російська ракета поцілила в простий житловий будинок

У Вишгородському районі Київської області російська ракета влучила в житловий будинок - загинули 4 людини, ще 27 отримали поранення.

Ще 6 енергетиків поранені через ракетний удар по критичній інфраструктурі.

В Парламентській раді Європи в же відреагували на черговий злочин російської влади.

Ракетний обстріл Росією громадянської інфраструктури України не залишиться безкарним, і відповідатимуть за нього лідери Кремля. Про це написав у Twitter президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware - there will be no impunity for these crimes. @PACE_News