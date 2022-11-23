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Ракетна атака російських військ: 6 загиблих та більш ніж 30 поранених цивільних українців

23-11-2022, 22:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 23 листопада 2022 року російська армія здійснила ще один воєнний злочин - літаки ВС РФ завдали удари по цивільних об'єктах в Україні. 

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Масований ракетний удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

 На фото - наслідки ракетного удару по Вишгороду. Російська ракета поцілила в простий житловий будинок

У Вишгородському районі Київської області російська ракета влучила в житловий будинок - загинули 4 людини, ще 27 отримали поранення.

Ще 6 енергетиків поранені через ракетний удар по критичній інфраструктурі.

В Парламентській раді Європи в же відреагували на черговий злочин російської влади. 

Ракетний обстріл Росією громадянської інфраструктури України не залишиться безкарним, і відповідатимуть за нього лідери Кремля. Про це написав у Twitter президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

"Ракетним обстрілом об'єктів цивільної інфраструктури (зокрема пологового будинку у Вільнянську та поліклініки в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Лідери в Кремлі, бережіться, – безкарності за ці злочини не буде", – написав Кокс.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления России

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