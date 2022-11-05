Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі

Під час масованого обстрілу Росією території України ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. За попередніми даними з восьми постраждалих троє – неповнолітні. Знайдено 2 загиблих мешканців.

Як повідомили в ДСНС, 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло двоє людей, постраждало ще вісім людей. Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

Під завалами ще можливо перебувають люди. Ліквідація наслідків триває.