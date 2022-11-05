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Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі

Вчера, 13:39 citynews.net.ua | Напечатать

Під час масованого обстрілу Росією території України ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. За попередніми даними з восьми постраждалих троє – неповнолітні.  Знайдено 2 загиблих мешканців.

Як повідомили в ДСНС, 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло двоє людей, постраждало ще вісім людей. Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

 

Під завалами ще можливо перебувають люди. Ліквідація наслідків триває.


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