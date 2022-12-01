» » У деокупованих населених пунктах Луганської області документують воєнні злочини рф

У деокупованих населених пунктах Луганської області документують воєнні злочини рф

1-12-2022, 09:29 citynews.net.ua | Напечатать

У Невському Сватівського району тривають стабілізаційні заходи. У селищі розпочали роботу слідчі поліції Луганської області, які приймають заяви місцевих мешканців та документують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини рф.

Про це повідомили в поліції Луганської області.

Загалом, з початку роботи, з 25 листопада, слідчими задокументовано та відкрито кримінальні провадження за 22 фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Серед іншого зареєстровано інформацію за двома фактами поранення чоловіків – мешканців селища, внаслідок обстрілів окупаційними військами рф.

Також, зареєстровано інформацію про руйнування цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів, які окупанти продовжують завдавати по звільненому населеному пункту. Зокрема задокументовано пошкодження школи, старостату, кафе-магазину, фельдшерсько-акушерського пункту, господарчих споруд, дороги та іншого комунального майна. Також пошкоджень та руйнувань зазнали 19 приватних будинків та господарчі споруди місцевих мешканців, загинули свійські тварини та птахи.

За час окупації Невського військові рф встигли нажитися на місцевих мешканців, у яких викрали автомобілі, майно та свійських птахів…білизну, одяг, взуття.

Також, 29 листопада, поліцейські Луганської області опрацювали 63 повідомлення громадян.

Серед них повідомлення про поранення мешканця с. Невське внаслідок обстрілу військовими рф.

Також, надійшло 7 повідомлень про руйнування внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ рф 4 приватних домоволодінь в с. Невське та будинок у с. Тошківка, цеху та обладнання у с. Діброва, магазину в торгівельному центрі у м. Лисичанськ, За вказаними фактами слідчими розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Зареєстровано інформацію про те, що з домоволодіння у с. Невське невідомі особи викрали мисливську рушницю та набої до неї, більше 2 тон бензину та незаконно заволоділи легковим автомобілем.

Надійшло повідомлення про те, що представники окупаційних військ рф незаконно позбавили волі мешканця одного з селищ області. Також, надійшла інформації про те, що троє громадян знаходяться в полоні збройних формувань рф.

Поліцейськими виявлено 17 осіб, які підозрюються у причетності до нзф та співпрацюють з російськими окупаційними військами та 2 осіби, які причетний до незаконної діяльності не передбачених законом збройних та воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Слідчими відкрито два кримінальних провадження за ст. 341 КК України (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд), за фактом захоплення представниками незаконних збройних формувань так званої «лнр» приміщень й автомобілей будинку дитини та території і приміщення гуртожитку коледжу.

Зареєстровано 18 повідомлень про те, що у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Новодружеськ та Старобільськ невідомі особи незаконно заволоділи легковими, вантажними автомобілями та мотоциклами. За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 289 КУ України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з гаражу в селище Метьолкіне викрали автомобільний причеп.



Теги: Воєнні злочини РФ

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:53

Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир Православної Церкви України

Вчера, 10:06

В Луганській області відбито 4 атаки російських загарбників

Вчера, 09:55

З російського полону звільнили ще 50 українців

1-12-2022, 09:37

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

1-12-2022, 09:29

У деокупованих населених пунктах Луганської області документують воєнні злочини рф

30-11-2022, 09:48

Ветерани з Луганської та Донецької областей можуть отримати гроші на розвиток власного бізнесу

30-11-2022, 09:32

Росія продовжує атакувати ЗСУ в Луганській та Донецькій областях

30-11-2022, 09:25

В Луганській ВЦА вже планують як будуть відновлювати деокуповані райони області

30-11-2022, 09:07

Луганські екологи показали як зараз виглядає зруйнована Кремінська підстанція - відео

30-11-2022, 09:02

В окупованій Луганській області більшу частину шахтарів мобілізовали до армії РФ 

25-11-2022, 13:39

В Луганській області зрадниця з селища Троїцьке проведе 12 років за гратами

25-11-2022, 13:34

Двом зрадницям з Луганської області загрожує довічне позбавлення волі

Новости Украины:

Вчера, 21:58

Вибух в Одесі: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

Вчера, 21:51

Кличко розповів як буде працювати київське метро та магазини у разі зникнення енергопостачання

16-11-2022, 11:16

В Херсоні почали виплачувати українські пенсії та запрацювали Приватбанк з Ощадбанком

8-11-2022, 13:54

Насіння квітів на що звернути увагу при покупці

5-11-2022, 20:34

В Київі засуджено до 15 років зрадника який «здавав» ворогу місця перебування учасників руху опору

5-11-2022, 11:49

В Одесі підтримали ідею демонтажу пам'ятника російській цариці з Катерининської площі.

1-11-2022, 14:18

СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці

31-10-2022, 16:45

Как экономить газ при отоплении дома и можно ли обойтись без него

31-10-2022, 14:08

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень від держави та міжнародних організацій українцям, які постраждали від війни

31-10-2022, 12:29

УВФ відшкодовує купівлю генераторів для ветеранського бізнесу

27-10-2022, 13:27

На одеській митниці знайшли прихованих товарів на 300 млн гривень

18-10-2022, 11:52

Внаслідок обстрілу Житомір залишився без води та електрики

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 