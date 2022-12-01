У деокупованих населених пунктах Луганської області документують воєнні злочини рф

У Невському Сватівського району тривають стабілізаційні заходи. У селищі розпочали роботу слідчі поліції Луганської області, які приймають заяви місцевих мешканців та документують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини рф.

Про це повідомили в поліції Луганської області.

Загалом, з початку роботи, з 25 листопада, слідчими задокументовано та відкрито кримінальні провадження за 22 фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Серед іншого зареєстровано інформацію за двома фактами поранення чоловіків – мешканців селища, внаслідок обстрілів окупаційними військами рф.

Також, зареєстровано інформацію про руйнування цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів, які окупанти продовжують завдавати по звільненому населеному пункту. Зокрема задокументовано пошкодження школи, старостату, кафе-магазину, фельдшерсько-акушерського пункту, господарчих споруд, дороги та іншого комунального майна. Також пошкоджень та руйнувань зазнали 19 приватних будинків та господарчі споруди місцевих мешканців, загинули свійські тварини та птахи.

За час окупації Невського військові рф встигли нажитися на місцевих мешканців, у яких викрали автомобілі, майно та свійських птахів…білизну, одяг, взуття.

Також, 29 листопада, поліцейські Луганської області опрацювали 63 повідомлення громадян.

Серед них повідомлення про поранення мешканця с. Невське внаслідок обстрілу військовими рф.

Також, надійшло 7 повідомлень про руйнування внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ рф 4 приватних домоволодінь в с. Невське та будинок у с. Тошківка, цеху та обладнання у с. Діброва, магазину в торгівельному центрі у м. Лисичанськ, За вказаними фактами слідчими розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Зареєстровано інформацію про те, що з домоволодіння у с. Невське невідомі особи викрали мисливську рушницю та набої до неї, більше 2 тон бензину та незаконно заволоділи легковим автомобілем.

Надійшло повідомлення про те, що представники окупаційних військ рф незаконно позбавили волі мешканця одного з селищ області. Також, надійшла інформації про те, що троє громадян знаходяться в полоні збройних формувань рф.

Поліцейськими виявлено 17 осіб, які підозрюються у причетності до нзф та співпрацюють з російськими окупаційними військами та 2 осіби, які причетний до незаконної діяльності не передбачених законом збройних та воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Слідчими відкрито два кримінальних провадження за ст. 341 КК України (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд), за фактом захоплення представниками незаконних збройних формувань так званої «лнр» приміщень й автомобілей будинку дитини та території і приміщення гуртожитку коледжу.

Зареєстровано 18 повідомлень про те, що у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Новодружеськ та Старобільськ невідомі особи незаконно заволоділи легковими, вантажними автомобілями та мотоциклами. За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 289 КУ України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з гаражу в селище Метьолкіне викрали автомобільний причеп.