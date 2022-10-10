Росія продовжує атакувати ЗСУ в Луганській та Донецькій областях

За 29 листопада 2022 року підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється.

Російські загарбники обстрілювали з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині.

Також російська авіація вдарила поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

Також російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.