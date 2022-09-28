Українська армія завдала по російськім загарбникам 7 ударів в Луганській області

Українська армія 5 листопада 2022 року завдала по російськім загарбникам 7 ударів в Луганській області, під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів".

Крім того підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА в області.

На Бахмутському напрямку станом на 5 листопада сконцентровано близько 30 тис. російських військових. Окупанти вже чотири місяці намагаються прорвати оборону ЗСУ на кордоні Донецької та Луганської областей.