Тікаючи від ВСУ російські окупанти та колаборанти утворили черги на кордоні з РФ - відео

Як повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, у напрямку Луганська та кордону з рф вишукувалися величезні черги з автівок – окупанти та колаборанти біжать від наступа української армії.

Зокрема, у Щасті черга колаборантів розтягнулася на 1,5 км, у Станиці Луганській – до 10 км.

Крім того, російські загарбники та їх спільники вишикувалися на кордоні з Росією в Сватовому, де черга бажаючих уникнути покарання за воєнні злочини чи за колаборацію із загарбниками розтягнулася на 12 кілометрів.

Окупанти спішно залишили населений пункт на чотирьох "Камазах", 20 "Тиграх" та викрали понад 20 легкових авто у місцевих.

Не менші черги і на АЗС Луганської області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося. Ті, хто вирішив залишитися, скупають в магазинах усе, що там є.

Значні проблеми в окупантів й з виконанням обіцянок. Населення окупованих міст Луганської області по декілька місяців чекає на виплату пенсій, не розпочалися й інші виплати.

Так, на території так званої «лнр» прийнято лише 2 400 заяв на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло та за втрачене майно першої необхідності.

У Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірській громаді росіяни зруйнували більшість житла. Значні пошкодження в Лисичанську та Кремінній, але усього 2 400 заяв. Іншим знайшли привід відмовити.

Протягом доби авіацією Сил оборони завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів.

Росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, зокрема, на Краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина.