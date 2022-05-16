Російські мародери грабують домівки в Сєверодонецьку та Лисичанську

Після захоплення Сєверодонецька та Лисичанська російські окупанти почали депортувати залишившихся місцевих жителів та грабують їх домівки. Також під виглядом обшуків вони грабують житло «проукраїнських» мешканців цих міст.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, окупанти почали вивозити мирних жителів Лисичанська до фільтраційних таборів раніше окупованої Кадіївки.

Окрім того, окупанти оголосили полювання на проукраїнське населення, в їхніх оселях мародерять під виглядом обшуків.

Зараз з окупованим Лисичанськом немає зв’язку, а у місті залишилось орієнтовно 10-12 тис. місцевих мешканців. Водночас близько 40-60 тис. людей встигли евакуювати з останнього форпосту.

В Сєвєродонецьку залишаються близько 7-8 тисяч мешканців. Декого з них депортували на окуповані території.

Комунальна сфера

Російські окупанти намагаються зібрати працівників комунальних підприємств в захоплених містах. Але комунальна інфраструктура в Луганській області знищена вщент - нема газу, води, електрики. На думку чиновників відновленню це все не підлягає.

До тогож російські окупанти вдаються до погроз виїхавшим в Україну людям, таким чином намагаючись їх повернути.

«Окупація-асвабаждєніє» виявилися не такими райдужними як у пропагандистських роликах. рашисти тільки обіцяють про відновлення комунікацій, а цю обіцянку, в принципі, не можна виконати, тож люди продовжуватимуть жити в печерних умовах. Або на них чекає депортація.

В окупованих населених пунктах росіяни розшукують комунальників та чоловіків «по крєпчє» для виконання робіт, але цей контингент евакуювався.