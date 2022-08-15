Упродовж 30 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів, зокрема, зокрема на кордонах Луганської області в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами українські військові відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського, окупанти обстріляли вісім населених пунктів Луганщини, у Кремінній та Лисичанську місцеві жаліються на відсутність їжі.

Водночас, противник продовжує обстріл населених пунктів регіону із усіх видів озброєння.

Лише за минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках.

А саме, Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка.

Окупанти щодня заявляють про контрольовану ситуацію на фронті та це суперечить навіть тому, що відбувається в тилу.

Жителі Кремінної кинуті практично напризволяще. У кранах іноді з’являється вода, світло та газ відсутні. Полиці магазинів пустішають – їжі майже немає, а на ті, що залишилися, ціни зростають майже щодня. Підвіз ніхто не робить.